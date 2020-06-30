Росприроднадзор назвал источник загрязнения Химкинского водохранилища

Утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой», сообщили представители Роспотребнадзора. Предприятие находится по адресу г. Химки (Московская область, Россия), Коммунальный проезд, 12.
Специалисты осмотрели колодец, принадлежащий организации. Он оказался заполненным маслом. Эксперты взяли пробы содержимого,
Ведомство уточнило — в расположенных рядом колодцах городского коллектора по указанному адресу также обнаружили нефтепродукты.
По факту ЧП проверку начала прокуратура Московской области,
Накануне Федеральное агентство водных ресурсов сообщило о масштабах разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Концентрация вредных веществ в воде превышена в тысячу раз. Эксперты зафиксировали гибель рыб и птиц. Площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. кв. м. Несколькими рядами боновых заграждений удалось локализовать распространение загрязнения. В настоящий момент специалисты круглосуточно ведут работы по откачке нефтепродуктов.
Как писал NEWS.ru, загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках было выявлено 25 июня, сообщили о нём утром 26 июня. Источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации, эксплуатируемый МУП «Химводосток».
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