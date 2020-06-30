Росприроднадзор назвал источник загрязнения Химкинского водохранилища

https://static.news.ru/photo/bd617f30-bac6-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СЗАО/vk.com

Утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой», сообщили представители Роспотребнадзора. Предприятие находится по адресу г. Химки (Московская область, Россия), Коммунальный проезд, 12.

Специалисты осмотрели колодец, принадлежащий организации. Он оказался заполненным маслом. Эксперты взяли пробы содержимого, пишет РИА Новости. Также на территории «Спецстроя» выявили дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами, заброшенную автозаправку с подземными ёмкостями, в которых нашли остатки, предположительно, дизельного топлива.

Ведомство уточнило — в расположенных рядом колодцах городского коллектора по указанному адресу также обнаружили нефтепродукты.

По факту ЧП проверку начала прокуратура Московской области, пишет ТАСС. Силовики установят причину и условия произошедшего и дадут правую оценку действий ответственных лиц. Надзорное ведомство взяло под контроль ликвидацию последствий загрязнения.

Накануне Федеральное агентство водных ресурсов сообщило о масштабах разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Концентрация вредных веществ в воде превышена в тысячу раз. Эксперты зафиксировали гибель рыб и птиц. Площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. кв. м. Несколькими рядами боновых заграждений удалось локализовать распространение загрязнения. В настоящий момент специалисты круглосуточно ведут работы по откачке нефтепродуктов.

Как писал NEWS.ru, загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках было выявлено 25 июня, сообщили о нём утром 26 июня. Источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации, эксплуатируемый МУП «Химводосток».