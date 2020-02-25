https://static.news.ru/photo/a0eb78d2-57b7-11ea-b931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После жалоб жителей Красноярска на режим «чёрного неба» в город приехала глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.

По словам главы ведомства, в городе в настоящее время работает несколько лабораторий, которые измеряют чистоту воздуха, одну из которых привезли из Кемерово. Она также отметила, что Красноярск в числе 12 российских городов входит в федеральную программу «Чистый воздух», в которых наблюдаются одинаковые экологические проблемы: промышленность, общественный транспорт.

Есть достаточно серьёзный сегмент — это жилой сектор, большие выбросы, это серьёзно влияет, — цитирует Радионову «Политика сегодня».

Как писал NEWS.ru, Красноярск возглавил список городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В рейтинге IQAi городу была присвоена оценка 258, то есть «очень нездоровый воздух».