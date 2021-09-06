Роспотребнадзор запретил ряд блюд в школьных столовых

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Роспотребнадзор обнародовал список продуктов, которыми запрещается кормить учеников в школьных столовых. Это макароны по-флотски с мясным фаршем, блинчики с мясом и творогом, а также сырокопчёная колбаса, говорится в сообщении ведомства по Санкт-Петербургу в Instagram.

Запрещено использовать в школьном питании <...> макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопченые колбасы. А также заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошку и холодные супы, — сказано в сообщении.

В список запрещённых продуктов попали грибы, сало, маргарин, паштеты, жареные во фритюре продукты. Также запрещено кормить детей в школьных столовых яйцами водоплавающих птиц, мясом диких животных, арахисом, карамелью, кремовыми кондитерскими изделиями.

По запрет попали газированные напитки, кумыс, энергетики, натуральный кофе, квас. Нельзя использовать в качестве приправ горчицу, уксус, острый перец, хрен, острые соусы и майонезы, кетчупы и маринованные овощи.

Ранее сообщалось, что 6–17 сентября в России будет работать горячая линия, которую запустил Роспотребнадзор, чтобы родители могли получить консультацию по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.