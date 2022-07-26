Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю в два раза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заболевания COVID-19 по итогам прошлой недели. Как сообщается на сайте ведомства, показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тысяч населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе, и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели. Россиянам из групп риска советуют носить маски в общественных местах, также рекомендовано проходить ревакцинацию раз в полгода.

В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19 <...> сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода, — сказано в сообщении.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередной пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается приблизительно через месяц. По его словам, новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» привел к росту числа заражений по всему миру, в том числе в тех странах, на территории которых он стал распространяться позже, чем в других.