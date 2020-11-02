Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 растёт в 33 регионах РФ

https://static.news.ru/photo/75ab14d0-1cff-11eb-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) растёт в 33 регионах РФ, в 19 увеличение количества случаев COVID-19 замедляется, в двух ситуация улучшается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в некоторых субъектах не соблюдается масочный режим — до 50% граждан игнорируют использование средств индивидуальной защиты, передаёт РИА Новости.

Эпидситуация в РФ остается напряжённой <...>. В РФ с 1 сентября суточный показатель заболеваемости значительно вырос — с 3,8 на 100 тысяч до 12 на сегодняшний день, — заявила руководитель ведомства во время заседания президиума Координационного совета при кабмине РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся напряжённой. Об этом 2 ноября заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из Турции вернулись 90% заразившихся коронавирусной инфекцией на отдыхе россиян. Об этом 2 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Глава ведомства предложила обсудить меры в связи с массовым возвращением заразившихся коронавирусом россиян из республики.