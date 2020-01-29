https://static.news.ru/photo/2a4b826c-4295-11ea-b1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

139 человек были госпитализированы в России с подозрением на коронавирус. Об это заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно результатам исследования, ни у кого из пациентов не был выявлен коронавирус 2019-nCoV пневмонии. 17 человек заболели респираторной инфекцией, 16 человек — гриппом А, 10 — гриппом B, еще у восьми пациентов — микстинфекция, у четырех — парагрипп, у двоих больных — сезонная коронавирусная инфекция.

Как писал NEWS.ru, вспышка коронавируса 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Позже китайские власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более шести тысяч человек в мире заразились инфекцией, количество летальных исходов составляет 130.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров высказал мнение, что причиной вспышки вируса могла стать летучая мышь, сбежавшая из какой-нибудь лаборатории. Он подчеркнул, что китайцы любят употреблять этих животных в пищу.

Из-за эпидемии Toyota временно приостановит работу заводов в Китае. Компания Apple решила ограничить поездки сотрудников в Китай, а также закрыть один из магазинов в материковой части страны.