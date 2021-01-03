Роспотребнадзор высказался о снятии ограничений для лиц после вакцинации

https://static.news.ru/photo/558e19ce-4dc2-11eb-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор ответил на популярные вопросы граждан о текущей ситуации с коронавирусом и о введённых в связи с ней ограничениях. В частности, объясняется, возможно ли снятие ограничений для тех, кто сделал прививку от COVID-19 и получил паспорт вакцинированного.

Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространённой практикой. Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учётом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

Также ведомство объясняет, что делать тем, кто переболел коронавирусом весной и, соответственно, в их организме выработались антитела, но прошло уже больше полугода. Роспотребнадзор разъясняет, что период сохранения иммунитета зависит от многих факторов и может отличаться у разных людей.

Однако в любом случае вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев является высокой. Кроме того, факт наличия антител после болезни не является противопоказанием к прививке, так как вакцина только поможет укреплению иммунитета.

Ранее NEWS.ru писал, что в России может произойти заметный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией после окончания новогодних праздников. Такое мнение выразил инфекционист Евгений Тимаков. Он призвал граждан не расслабляться. Специалист подчёркивает, что ситуация с коронавирусом по стране остаётся хоть и стабильной, но напряжённой.