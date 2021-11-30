Роспотребнадзор введёт карантин для вернувшихся из стран с «омикроном»

Роспотребнадзор требует соблюдать 14-дневный карантин по возвращении из стран, где обнаружен «омикрон»-штамм. Речь идёт в первую очередь о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае и Великобритании, заявила глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идёт о нескольких сотнях наших граждан, — говорится в сообщении.

«Омикрон»-штамм содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят причин для беспокойства из-за обнаруженного в ЮАР нового штамма COVID-19. В настоящее время организация собирает информацию о штамме, которая позволит определить степень его опасности.