https://static.news.ru/photo/31e4bb6e-234c-11ea-8c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Меры по выявлению и пресечению оборота незаконной продукции в форме леденцов и жвачки с никотином усилены Роспотребнадзором. В ведомстве рассказали, что по правилам Таможенного союза такие товары должны иметь специальные сопроводительные документы о безопасности.

Кроме того, их продажа запрещена без проведения специальной процедуры оценки, сообщается на сайте контролирующего органа. Там напомнили, что, по сообщениям СМИ, дети и подростки часто страдают от употребления такой продукции.

Некурительный табак стал продаваться в России в начале 2000-х годов, а в декабре 2005-го был запрещён. Тем не менее, несмотря на запрет, похожие смеси по-прежнему продаются. В них нет табака, но большое количество никотина.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает запрет на продажу жевательных и сосательных смесей с содержанием никотина и его производных.