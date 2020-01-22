https://static.news.ru/photo/67cd02b2-3d0b-11ea-aa6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах России из-за коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань.

Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем, — сказала начальник управления эпидемиологического надзора ведомства Елена Ежлова.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа смертельной пневмонии от человека к человеку. На данный момент число заболевших уже превысило 200 человек. Пока известно о трёх случаях с летальным исходом.

Как ранее писал NEWS.ru, в лондонском аэропорту Хитроу будут созданы отдельные зоны прилёта для пассажиров, прибывающих из регионов, где были выявлены случаи заражения новым типом коронавируса.