Роспотребнадзор усилил COVID-контроль в общественных местах Москвы

https://static.news.ru/photo/29aa7664-438f-11eb-afc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Столичный Роспотребнадзор усилил COVID-контроль в общественных местах города в предновогодние дни. Сообщение об этом появилось на сайте надзорного ведомства.

Согласно ему, решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент «ситуация находится на контроле».

Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей, — говорится в сообщении.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что ТЦ и магазинам рекомендовано увеличить силы для контроля за соблюдением антикоронавирусных требований, а также обязательно соблюдать все санитарные условия, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 21 декабря в самом западном областном центре России запрещены новогодние ярмарки, стрит-фуды и уличные гулянья. Такое предписание для регионального правительства внесло управление Роспотребнадзора по Калининградской области.