https://static.news.ru/photo/4133c79e-66be-11ea-a05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о том, что трое россиян заразились коронавирусом на территории России, пропала с сайта Роспотребнадзора.

Этот текст был удалён из соответствующего материала, в настоящий момент его невозможно увидеть на странице.

Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими, — говорилось ранее в информационном бюллетене.

Как писал NEWS.ru, согласно этому материалу Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусной инфекцией в России из 14 выявленных за последние сутки связаны с контактами внутри страны. Их заразил ранее заболевший человек, прибывший из-за границы. Остальные 11 пациентов посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария) и подхватили инфекцию там.