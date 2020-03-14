Информация о том, что трое россиян заразились коронавирусом на территории России, пропала с сайта Роспотребнадзора.
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Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими, — говорилось ранее в информационном бюллетене.
Как писал NEWS.ru, согласно этому материалу Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусной инфекцией в России из 14 выявленных за последние сутки связаны с контактами внутри страны. Их заразил ранее заболевший человек, прибывший из-за границы. Остальные 11 пациентов посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария) и подхватили инфекцию там.
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