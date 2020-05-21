Общество

Роспотребнадзор убрал избыточные требования для санаториев

01:47, 21 мая 2020
Фото: George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press

Роспотребнадзор согласовал и убрал излишние требования к работе санаториев в период пандемии. Работа по корректировке рекомендаций завершена.

О договорённости с ведомством сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Мы вместе с Роспотребнадзором и Министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона. Из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу, — приводит слова главы туристического ведомства ТАСС.

Какие конкретно рекомендации были признаны излишними, не сообщается. Главным по-прежнему остаётся соблюдение мер безопасности для здоровья людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев и отелей, которые первыми начнут принимать туристов после ослабления ограничений по COVID-19: отдыхающих заселять по одному, сделав исключение только для семей или сопровождающих.

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