Роспотребнадзор убрал избыточные требования для санаториев

https://static.news.ru/photo/c76c82a4-9aeb-11ea-9d3d-fa163e074e61_660.jpgФото: George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press
Роспотребнадзор согласовал и убрал излишние требования к работе санаториев в период пандемии. Работа по корректировке рекомендаций завершена.
О договорённости с ведомством сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Мы вместе с Роспотребнадзором и Министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона. Из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу, — приводит слова главы туристического ведомства ТАСС.
Какие конкретно рекомендации были признаны излишними, не сообщается. Главным по-прежнему остаётся соблюдение мер безопасности для здоровья людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев и отелей, которые первыми начнут принимать туристов после ослабления ограничений по COVID-19: отдыхающих заселять по одному, сделав исключение только для семей или сопровождающих.