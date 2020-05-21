Роспотребнадзор убрал избыточные требования для санаториев

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Вторая волна коронавируса в ярко выраженном варианте может и не наступить в России. Такое мнение высказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

Он сослался на то, что в Москве и в общем по России тоже ждали явного пика заболевания, но он так и не наступил. Никто не знает, когда будет вторая волна....