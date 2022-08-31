Роспотребнадзор: телефоны ограничили в школах еще в 2021 году

Требование по ограничению использования мобильных телефонов на школьных уроках действует еще с 2021 года, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. Отмечается, что о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет.

СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это требование объясняется просто. Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, в отдельных случаях — может спровоцировать нарушение осанки.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что правило не распространяется на школьников, которым гаджеты необходимы по медицинским показаниям. Например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября этого года в российских школах запрещается пользоваться телефонами на уроках. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах.

Кроме того, с нового учебного года российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония понятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное на воспитание патриотизма. Как выяснил NEWS.ru, в некоторых школах родителей требуют выбрать среди дополнительных занятий именно «Разговоры о важном» в обязательном порядке.