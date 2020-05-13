Роспотребнадзор создал тест на проверку знаний о коронавирусе

Роспотребнадзор подготовил
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке портала «Стопкоронавирус.рф» подготовила тест на знание основных фактов по профилактике новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, то россияне ежедневно сталкиваются с необходимостью соблюдения мер предосторожности в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией.
Тест поможет понять защищённость людей от инфекции.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в Москве выявили 4703 заражённых коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем в предыдущие дни.
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