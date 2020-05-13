Роспотребнадзор создал тест на проверку знаний о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/4e544446-94f7-11ea-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Knut Niehus/Global Look Press

Роспотребнадзор подготовил тест для проверки знаний граждан о новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке портала «Стопкоронавирус.рф» подготовила тест на знание основных фактов по профилактике новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, то россияне ежедневно сталкиваются с необходимостью соблюдения мер предосторожности в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией.

Тест поможет понять защищённость людей от инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в Москве выявили 4703 заражённых коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем в предыдущие дни.