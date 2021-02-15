Роспотребнадзор сообщил о требованиях к иностранцам для обучения в РФ

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В Роспотребнадзоре озвучили условия, при которых иностранные студенты могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение в российских вузах. Приезжие должны будут предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус и сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ. Это касается тех стран, с которыми открыто регулярное авиасообщение.

Студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу: при наличии медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, — приводит «Интерфакс» сообщение регулятора.

Отмечается, что до получения результатов ПЦР-тестов иностранные студенты обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее появлялась информация, что из-за карантинных ограничений около 300 тысяч иностранцев не могут въехать на территорию РФ, чтобы продолжить обучение в российских вузах.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о снижении платы за обучение в вузах. Институты обязаны будут сделать перерасчёт, если на время пандемии перевели студентов на дистанционное обучение.