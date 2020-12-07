Роспотребнадзор сообщил о состоянии привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев

Совершеннолетние добровольцы, получившие в рамках пострегистрационных испытаний вакцину «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо, сообщили в Роспотребнадзоре.
В плацебоконтролируемых испытаниях приняли участие 672 волонтёра старше 16 лет и 96 — старше 60 лет. В обеих категориях нежелательных последствий не выявлено,
Вакцина «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, таким образом, продемонстрировала безопасность для добровольцев, также её особенностью являются простые условия хранения и транспортировки (при температуре +2–8 °С), добавили в ведомстве.
Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».
В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.
Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».