Роспотребнадзор сообщил о состоянии привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев

https://static.news.ru/photo/a4f6b2f8-3924-11eb-a37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совершеннолетние добровольцы, получившие в рамках пострегистрационных испытаний вакцину «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо, сообщили в Роспотребнадзоре.

В плацебоконтролируемых испытаниях приняли участие 672 волонтёра старше 16 лет и 96 — старше 60 лет. В обеих категориях нежелательных последствий не выявлено, передаёт РИА Новости.

Вакцина «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, таким образом, продемонстрировала безопасность для добровольцев, также её особенностью являются простые условия хранения и транспортировки (при температуре +2–8 °С), добавили в ведомстве.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».