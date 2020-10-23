Роспотребнадзор: Россия далеко не лидер по числу заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/95461c22-152f-11eb-96db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, где количество заболевших коронавирусом достигло 1% населения, является далеко не лидером по сравнению с другими странами, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в США, например, коронавирусом инфицировано 2,6% населения, во Франции — 1,5%, Великобритании — 1,2%.

И лишь в Германии — 0,5%. Таким образом, Россия с 1% заболевших далеко не в авангарде по этому показателю, — подчеркнула она.

Пшеничная отметила, что если сравнивать ситуацию с COVID-19 с другими пандемиями, например, испанки, то только по различным подсчётам её жертвами стали от 25 до 40 млн человек, а переболело в течение 1918-1920 годов 30% населения планеты. Она пояснила, что спрогнозировать, какая доля населения переболеет, достаточно сложно, так как это зависит от целого комплекса факторов, которые могут повлиять на развитие эпидемического процесса. Также значительное влияние на это оказывает уровень выполнения санитарно-гигиенических мероприятий, сознательность и дисциплинированность каждого при соблюдении ограничительных и индивидуальных мер профилактики, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что в настоящий момент в России нет необходимости возвращаться к жёстким ограничениям из-за коронавируса, которые были объявлены весной.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 480 646 человек. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых и Подмосковье — 472.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Общее количество летальных исходов составляет 25 525. Число выздоровевших увеличилось на 11 263 человек — до 1 119 251.