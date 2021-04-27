Роспотребнадзор не ограничит продажу алкоголя на «майские»

https://static.news.ru/photo/93d541a6-a75b-11eb-ae60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре приняли решение не вводить ограничения на продажу спиртных напитков в период майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что в столице Тувы — городе Кызыле — местные власти продажу алкоголя в магазинах в период с 1 по 10 мая запретили. Для заведений общепита эта мера носит рекомендательный характер.

В администрации объяснили запрет необходимостью обеспечения правопорядка, безопасности жизни, здоровья, а также имущественных прав жителей. При этом указали, что право органов местного самоуправления ограничивать продажу спиртного предусмотрено региональным законодательством.

23 апреля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране. Политик подписал указ, согласно которому праздничных дней в стране в этом году станет больше.