Роспотребнадзор рекомендовал гражданам из уязвимых групп носить маски

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Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом гражданам из уязвимых категорий из-за угрозы заразиться COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Санитарные врачи отмечают, что доля новых линий штамма «омикрон» коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели возросла до 82,58%.

Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции руки, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма «омикрон», гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России не исключено введение рекомендательных ограничений, но они не будут строго обязательными.

По его мнению, россиянам могут посоветовать носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Рекомендательные ограничения станут постоянными и будут точно действовать до конца года. Жесткого карантина, скорее всего, не будет из-за низкой летальности вируса, а иммунитет населения будет возрастать, подытожил Альтштейн.