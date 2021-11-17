Роспотребнадзор разъяснил, как непривитым можно получить QR-коды

Люди, которые не делали прививку от коронавируса, могут получить QR-код только в случае, если они перенесли заболевание и имеют подтверждённый диагноз, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Однако, уточняет Роспотребнадзор, на данный момент достаточный уровень антител для защиты от заболевания не установлен и является предметом дискуссий во всём мире.
Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всём мире является только вакцинация или перенесённое заболевание с подтверждённым диагнозом, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что введение QR-кодов не ущемляет права человека. Цифровые пропуска вводят в тех местах, которые граждане посещают не по жизненной необходимости, а из-за невозможности проконтролировать соблюдение масочного режима.