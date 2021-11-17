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Роспотребнадзор разъяснил, как непривитым можно получить QR-коды

В Роспотребнадзоре назвали условие получения QR-кодов непривитыми людьми
01:21, 18 ноября 2021
Роспотребнадзор разъяснил, как непривитым можно получить QR-коды Фото: Michael Bihlmayer via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press
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Люди, которые не делали прививку от коронавируса, могут получить QR-код только в случае, если они перенесли заболевание и имеют подтверждённый диагноз, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На сегодня в правительстве обсуждается возможность выдачи QR-кодов непривитым людям с высоким уровнем антител. И для этого нужно найти оптимальное решение, уточнила глава ведомства Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Однако, уточняет Роспотребнадзор, на данный момент достаточный уровень антител для защиты от заболевания не установлен и является предметом дискуссий во всём мире.

Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всём мире является только вакцинация или перенесённое заболевание с подтверждённым диагнозом, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что введение QR-кодов не ущемляет права человека. Цифровые пропуска вводят в тех местах, которые граждане посещают не по жизненной необходимости, а из-за невозможности проконтролировать соблюдение масочного режима.

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