Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

https://static.news.ru/photo/eea0d0ca-9abc-11ea-a885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для санаториев по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Как следует из документа, который цитирует ТАСС, приём в санаторные учреждения следует осуществлять только при наличии документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус, сданный не позднее, чем за два дня до въезда. Также санаториям рекомендуется заселять по одному человеку в номер.

Руководителям курортных учреждений рекомендуется не допускать к работе персонал без справки об отсутствии инфекции. Питание для отдыхающих нужно организовывать по системе заказов или доставлять в номера. Кроме того, необходимо следить за соблюдением социальной дистанции на пляжах.

Как сообщал NEWS.ru, Ростуризм настаивает на смягчении требований к санаториям в условиях снятия ограничений и обсуждает этот вопрос с Роспотребнадзором.