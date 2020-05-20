Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для санаториев по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Как следует из документа, который
Руководителям курортных учреждений рекомендуется не допускать к работе персонал без справки об отсутствии инфекции. Питание для отдыхающих нужно организовывать по системе заказов или доставлять в номера. Кроме того, необходимо следить за соблюдением социальной дистанции на пляжах.
Как сообщал NEWS.ru, Ростуризм настаивает на смягчении требований к санаториям в условиях снятия ограничений и обсуждает этот вопрос с Роспотребнадзором.
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