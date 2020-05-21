Роспотребнадзор рассказал об ограничениях в самолётах на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/4c79b582-9b7f-11ea-84d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование перчаток и защитных медицинских масок в самолётах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Использование защитных масок и перчаток, обработка рук дезинфицирующими средствами при входе экипажей и пассажиров на борт и в течение рейса, — говорится в рекомендациях на сайте Роспотребнадзора.

Социальная дистанция при посадке пассажиров на борт самолёта будет осуществляться на первом и втором этапах снятия ограничений. На третьем люди смогут входить в лайнер как обычно.

Также в течение первых двух этапов будут действовать ограничения на перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения туалета. Также в это время питаться разрешат только из герметичной упаковки.

Ранее NEWS.ru писал, что для аэропортов в России будет установлено два уровня риска по коронавирусу: высокий и низкий. Аэропорт получит высокий уровень риска, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших от коронавируса стран или регионов с более чем 50 тыс. подтверждённых случаев.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.