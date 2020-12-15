Роспотребнадзор рассказал об изменениях в штаммах коронавируса в России

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В России циркулируют различные штаммы коронавируса. Однако, как поясняет Роспотребнадзор, анализ геномов вируса показывает, что ни один из них не имеет значимых изменений.

В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы 1315 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений, — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Как уточняет федеральная служба, с учётом ситуации в мире оперативное проведение эпидемиологического надзора чрезвычайно важно. Но оно невозможно без детального изучения патогена. Отмечается, что во всех регионах РФ организован регулярный сбор биоматериала больных коронавирусной инфекцией. И каждый образец затем поступает в референт-центр по мониторингу центра «Вектор», который имеет большой опыт по изучению генетической изменчивости вирусов.

По данным Роспотребнадзора, каждый месяц изучается 150 геномов нового коронавируса, а также проводится детальный и углублённый генетический анализ для выявления возможного изменения вирусных свойств. Это позволяет обеспечивать оперативный мониторинг и готовность к срочному принятию мер в случае, если появится боле опасный вариант вируса. Однако, как подчёркивает служба, пока что нет нужды опасаться подобной ситуации.

Согласно имеющимся данным и результатам наших исследований новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций — большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов, — разъясняет Роспотребнадзор.

Таким образом, имея знания о структуре генома вируса, даже в случае появления нового вируса, который может представлять опасность, можно сделать необходимые выводы и выбрать области генома, в которых скорость накопления мутаций потенциально ниже. Это поможет разработать новые средства диагностики и вакцины.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным на утро 16 декабря, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 26 509 россиян. В течение шести дней суточный прирост заболевших по стране постепенно уменьшается.