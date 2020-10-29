Роспотребнадзор рассказал о связи заболеваемости COVID-19 с погодой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей России с 1 ноября ожидают существенные изменения по срокам подачи заявлений о налоговой отсрочке для бизнесменов, новшества для автомобилистов по ДТП, а также обновление правил по льготной ипотеке.

В срок до 30 ноября представители малого и среднего бизнеса (МСБ) смогут подать заявление о предоставлении им отсрочки или о рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей, а также страховых взносов,...