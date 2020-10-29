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Роспотребнадзор рассказал о связи заболеваемости COVID-19 с погодой

04:29, 30 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погодные факторы оказывают влияние на восприимчивость людей к коронавирусу, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, дело в переохлаждении организма, которое, в свою очередь, повышает восприимчивость к инфекциям, передаёт РИА Новости.

На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям, — сказала Пшеничная.

Представитель Роспотребнадзора напомнила также, что инфицирование другими респираторными вирусами способно осложнить течение коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус может проявляться и после выздоровления человека, его «отложенный эффект» для организма выражается в поражении внутренних органов, рассказали учёные из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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