Роспотребнадзор рассказал о связи заболеваемости COVID-19 с погодой

Погодные факторы оказывают влияние на восприимчивость людей к коронавирусу, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
По словам эксперта, дело в переохлаждении организма, которое, в свою очередь, повышает восприимчивость к инфекциям,
На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям, — сказала Пшеничная.
Представитель Роспотребнадзора напомнила также, что инфицирование другими респираторными вирусами способно осложнить течение коронавируса.
Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус может проявляться и после выздоровления человека, его «отложенный эффект» для организма выражается в поражении внутренних органов, рассказали учёные из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).