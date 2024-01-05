Роспотребнадзор рассказал о ситуации с энцефалитом лошадей в России Роспотребнадзор: в РФ не выявлено случаев завоза западного энцефалита лошадей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты контролируют ситуацию на пунктах пропуска на российской границе, передает ТАСС.

В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, они используют систему АИС «Периметр» для выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Согласно данным Роспотребнадзора, в Аргентине зафиксировано 12 случаев заражения опасным вирусом, один из заболевших скончался.

Западный энцефалит лошадей является редким заболеванием, которое вызвано распространяющимся через укусы комаров вирусом. Он может передаваться от животного к человеку. Основные симптомы — озноб, головная боль и усталость.

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин ранее рассказал, что коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний и мутировала. По словам специалиста, тяжелого течения болезни и большого числа летальных случаев от COVID-19 уже нет.