https://static.news.ru/photo/9c0b3270-22f2-11ea-a7d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали, как выбрать «правильную» шубу. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе, это маркировка изделия.

На шубе должен стоят контрольный знак. Он содержит уникальный номер. Чтобы проверить, соответствует он изделию или нет, нужно зайти на сайт Центра развития перспективных технологий — оператора системы цифровой маркировки прослеживания товаров.

Кроме того, изделие отечественного производства имеет обозначение зелёного цвета, а импортное — красного, отметили в ведомстве.

Также качественная шуба должна иметь густой и блестящий мех. Шкурка должна быть мягкой и эластичной, а при сминании быстро восстанавливать первоначальную форму. Она не должна хрустеть, а швы практически не должны прощупываться.

Ранее Роскачество дало рекомендации по хранению зимней одежды. В частности, специалисты посоветовали стирать пуховики вместе с теннисными мячиками, чтобы пух не скатался, а пятна на дублёнке удалять мыльным раствором или ластиком. Шубу они посоветовали сдать в специализированное хранилище или же периодически проветривать её на балконе в сухую погоду вдали от солнечных лучей, писал NEWS.ru.