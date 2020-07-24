Роспотребнадзор рассказал о правилах посещения театра

https://static.news.ru/photo/323c1b58-cdb9-11ea-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре рекомендовали посещать спектакли и концерты в медицинских масках из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. При этом самим учреждениям культуры рекомендовано обеспечить возможность приобрести защитные средства.

Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора), — сообщает агентство.

Отмечается, что Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами. Кроме того, в театрах запрещается продавать продукты питания. Напитками торговать можно, но только теми, что в промышленной упаковке.

Отдельные правила касаются музыкантов, играющих на духовых инструментах. Они должны на концертах соблюдать дистанцию не менее двух метров, чтобы избежать рисков распространения коронавируса. Кроме того, перед самими инструментами необходимо использовать защитные экраны. При этом расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра.

Ранее NEWS.ru писал, что московские театры могут возобновить работу с 1 августа. Это станет возможным при соблюдении заполнения залов на 50%. При стабильной эпидемиологической ситуации к сентябрю число зрителей может быть увеличено.