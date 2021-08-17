Роспотребнадзор рассказал, какую одежду должны носить дети и подростки

Роспотребнадзор выпустил рекомендацию по одежде для детей и подростков. Так, по мнению экспертов, одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья и оставаться удобной, стильной, разнообразной и модной. Документ опубликован на официальной странице ведомства.

При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Чем меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребёнка, — говорится в рекомендации.

В Роспотребнадзоре также добавили, что синтетика может привести к нарушению теплообмена и аллергии у детей. Также в ведомстве отметили, что следует обращать внимание на маркировку одежды. Там напечатана главная информация по составу и по особенностям ухода за изделием.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что при достижении 80-процентного коллективного иммунитета коронавирус превратится в сезонное заболевание, поскольку в этой ситуации он станет меньше меняться.