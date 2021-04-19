Роспотребнадзор раскрыл информацию о российских штаммах COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b994126-a0f1-11eb-a40d-96000091f725_660.jpg Микрофотография частиц вируса SARS-CoV-2. Фото: NIAID/flickr.com

Две «собственные» мутации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) формируются в РФ — сибирская и северо-западная, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, они не свойственны на данный момент ни одному описанному за границей штамму. Чиновница отметила, что в крупных городах РФ необходимо принимать специальные меры против COVID-19.

Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость [COVID-19] была ниже, чем в других зарубежных странах, — отметила глава ведомства.

Попова считает, что материалы по этой теме пока не готовы к публикации. Она добавила, что в РФ выявили 192 случая заражения британским штаммом COVID-19 и 21 — южноафриканским, передаёт ТАСС.

В Британии выявили индийский штамм — мутант коронавируса. Учёные считают, что он может оказаться более заразным. Профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что обнаруженный штамм вируса имеет две белковые мутации. Из-за этого он может оказаться менее контролируемым для вакцин, чем бразильский и южноафриканский варианты.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские медики выявили 8589 новых случаев COVID-19 в 83 субъектах. Общее число заражённых в России за всё время пандемии достигло 4 710 690. Из них выздоровели 4 333 598, скончались 105 928. Активных случаев по данным на утро 19 апреля — 271 164.