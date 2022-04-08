Роспотребнадзор: проведение ЕГЭ в 2022 году полностью обеспечено бумагой

В Роспотребнадзоре заявили, что для проведения ЕГЭ в 2022 году во всех российских регионах есть необходимые запасы бумаги и других канцелярских принадлежностей. Таким образом в ведомстве отреагировали на предложение руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова, который заявил, что экзамены необходимо сделать добровольным из-за нехватки бумаги.

Вопрос наличия необходимых расходных материалов и оборудования для проведения ЕГЭ находится на нашем контроле. Имеющиеся у нас данные свидетельствуют, что во всех регионах бумага, картриджи и другие материалы имеются в полном объёме, либо осуществляются их небольшие штатные дозакупки, в том числе для формирования планового резерва. Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком, — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ пройдёт с 26 мая по 2 июля. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что сейчас завершается период досрочных экзаменов. Он проходит штатно, проблем с наличием бумаги не зафиксировано.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт проверку в связи с увеличением цен на бумагу. В ведомстве подчеркнули, что намерены незамедлительно принять меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен.

До этого владелец магазина канцтоваров в Красноярске сообщил о дефиците офисной бумаги, вызванном тем, что финская компания Kemira остановила поставки белящих реагентов. Он отметил, что в его магазине офисной бумаги А4 нет, у поставщиков из Новосибирска тоже.