Роспотребнадзор прокомментировал отравление жителей Москвы Роспотребнадзор: в Москве остановили продажу еды, ставшей причиной отравлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве приостановили реализацию продукции, которая могла стать причиной отравления местных жителей, сообщили в столичном Роспотребнадзоре. В настоящее время выясняются ее поставщики и изготовители.

В ведомстве отметили, что массового отравления ботулизмом в Москве нет: речь идет о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, – отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Известно, что трое ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляцией легких. Им оказывается вся необходимая помощь.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, кишечная инфекция может привести к летальному исходу при длительном течении болезни. Вызывать врача следует, если рвота больше трех-четырех раз, жидкий стул больше пяти раз и температура выше 38 градусов. Интоксикация с высокой температурой может спровоцировать инфекционно-токсический шок, а тот — смерть.