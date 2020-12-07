Роспотребнадзор продлил правила по COVID для образовательных учреждений

https://static.news.ru/photo/87f2a16a-38b8-11eb-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России продлили до 1 января 2022 года санитарные правила для образовательных учреждений, которые были введены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В июле текущего года Роспотребнадзор разработал правила по организации работы образовательных учреждений и объектов инфраструктуры для детей в условиях пандемии коронавируса. В частности, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также с привлечением лиц из других организаций. Кроме того, работа учреждений должна проводиться по расписанию, составленному таким образом, чтобы свести контакты детей к минимуму.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России остаётся всё ещё тревожной. В значительной степени это связано с тем, что серьёзный уровень прироста наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. На столицу и город на Неве приходится до 40% от общего числа новых случаев заражения.

В общей сложности в РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 1 956 588 пациентов выздоровели, 43 597 россиян скончались.