Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ до 2024 года

Роспотребнадзор продлил до 2024-го действие обязательных санитарных правил для школ. В частности, продлевается запрет на массовые мероприятия. Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.
За каждым классом
Помимо этого, школьники не смогут видеться друг с другом во время каких-либо массовых мероприятий в образовательном учреждении.
Кроме того, Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие санитарных правил по работе вузов. В условиях пандемии студенты обязаны соблюдать противоэпидемические меры.
Ранее сообщалось, что вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов. Решение об этом смогут принимать руководители образовательных учреждений.