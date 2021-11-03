Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ до 2024 года

Роспотребнадзор продлил до 2024-го действие обязательных санитарных правил для школ. В частности, продлевается запрет на массовые мероприятия. Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

За каждым классом закрепляется один класс для проведения всех уроков по всем предметам. Расписание продолжат составлять так, чтобы школьники как можно меньше пересекались со сверстниками. У каждого класса будет своё время начала и окончания уроков, а также перемен.

Помимо этого, школьники не смогут видеться друг с другом во время каких-либо массовых мероприятий в образовательном учреждении.

Кроме того, Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие санитарных правил по работе вузов. В условиях пандемии студенты обязаны соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось, что вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов. Решение об этом смогут принимать руководители образовательных учреждений.