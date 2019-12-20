https://static.news.ru/photo/1ccc67c6-2488-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору пиротехники.

В ведомстве напомнили , что все пиротехнические изделия должны продаваться только в специализированных торговых точках.

Поскольку это товар повышенной опасности, то приобретать нужно изделия в целой и немятой упаковке, с соответствующим сроком годности и целым фитилём.

На каждом товаре должен стоять сертификационный знак. Также перед использованием пиротехники необходимо ознакомиться с инструкцией.

Ранее NEWS.ru писал о запретных местах для фейерверков. Запрещён запуск новогодних петард, фейерверков, ракет и салютов, а также другой пиротехники из окон и с балконов жилых домов.