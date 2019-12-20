В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору пиротехники.
В ведомстве
Поскольку это товар повышенной опасности, то приобретать нужно изделия в целой и немятой упаковке, с соответствующим сроком годности и целым фитилём.
На каждом товаре должен стоять сертификационный знак. Также перед использованием пиротехники необходимо ознакомиться с инструкцией.
Ранее NEWS.ru писал о запретных местах для фейерверков. Запрещён запуск новогодних петард, фейерверков, ракет и салютов, а также другой пиротехники из окон и с балконов жилых домов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен