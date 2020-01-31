https://static.news.ru/photo/c59b66c2-4431-11ea-8f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор призвал россиян ограничить участие в массовых мероприятиях. Как заявила глава ведомства Анна Попова, важно не допустить повышения заболеваемости гриппом, поскольку его легко спутать с коронавирусом.

Ограничьте своё участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Нам будет очень сложно дифференцировать, — цитирует её ТАСС.

К 31 января количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 9692 человека. 1982 случая были выявлены только за последние сутки.

Как сообщал NEWS.ru, к настоящему моменту скончались более 200 человек. Большинство заболевших регистрируются в провинции Хубэй.