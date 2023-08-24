Роспотребнадзор Приморья усилил контроль за морепродуктами из Японии Роспотребнадзор: морепродукты из Японии отслеживаются из-за сбросов с «Фукусимы»

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Роспотребнадзор Приморского края на фоне начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима» напомнил, что усиленный контроль за рыбной продукцией из этой страны ведут с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там обещают отслеживать, чтобы продукты с повышенным содержанием радионуклидов не поступали в оборот.

В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Такое поручение дано региональному ведомству центральным аппаратом. Решение было принято после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС «Фукусима-1», — сообщает пресс-служба.

В региональном ведомстве отметили, что в ходе проверок направлено на исследование 22 пробы рыбной продукции, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ. Все образцы соответствуют описанным нормам.

При этом председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов в комментарии ТАСС заявил, что организация не получала обращений или протестных заявлений с судов в связи со сбросом воды с АЭС «Фукусима».

24 августа в Японии планово приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1», сообщала компания Tokyo Electric Power. Предварительно специалисты провели измерения подготовленной к сбросу очищенной воды. Выяснилось, что она в достаточной степени разбавлена морской и содержание трития в ней сильно меньше допустимой нормы безопасности, которую установили Международная комиссия по радиологической защите и правительство Японии.