https://static.news.ru/photo/7d0ecf16-2686-11ea-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) намерена организовать проверки, чтобы прекратить продажу бестабачных никотиносодержащих смесей на территории России.

Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Также отмечается, что данный приказ издан после поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева, которое направлено на запрет распространения некурительной продукции, содержащей никотин.

Как ранее писал NEWS.ru, Медведев дал поручение МВД запретить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в числе которых Интернет.