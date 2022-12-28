Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных осложнениях гриппа Роспотребнадзор: грипп может спровоцировать пневмонию и менингиальный синдром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, что осложнения от гриппа могут затронуть любой орган человеческого организма. Так, вирус может поразить нервную систему, из-за чего возможно развитие менингиального синдрома. При этом основной причиной летальных исходов из-за гриппа становятся осложнения на легкие, а именно пневмония, сообщают СМИ.

Роспотребнадзор призвал россиян не заниматься самолечением гриппа и обращаться к врачам при появлении симптомов этого заболевания.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что из-за свиного гриппа у человека прежде всего может появиться гриппозная пневмония, также наиболее вероятны поражения сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что большой риск получить серьезные и смертельно опасные для здоровья осложнения имеют непривитые люди. Врач подчеркнул, что гриппозная пневмония протекает тяжелее, чем ковидная, а летальность выше (около 3% при гриппозной пневмонии и около 1% при коронавирусной). По его словам, привитым может грозить лишь болезнь в легкой форме.

До этого инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в России возможно распространение вторичных инфекций, способных «пробить» иммунную защиту организма и привести к осложнениям исходных заболеваний. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.