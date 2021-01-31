Роспотребнадзор предупредил о зарабатывающих на COVID-19 мошенниках

https://static.news.ru/photo/559b6352-6458-11eb-84b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России участились случаи мошенничеств, при которых злоумышленники спекулируют на теме пандемии коронавируса. В ведомстве предостерегли от покупки в Сети средств или лекарств, защищающих от COVID-19 или лечащих заболевание.

Будьте бдительны! Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства, — приводит ТАСС сообщение регулятора.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что всё чаще появляются объявления о продаже специальных масок или очистителей воздуха, которые защищают от инфекции или уничтожают вирус. В ведомстве отмечают, что такие приборы и другие средства защиты не имеют подтверждающей документации о защите от коронавируса и чаще всего под видом таких средств продаются обычные очистители воздуха и маски по завышенным ценам.

Специалисты ведомства призвали россиян внимательнее относиться к предложениям о дистанционной работе или подработке: мошенники могут навязать покупку методичек или других справочных материалов для работы, а также могут переслать вредоносные ссылки.

Более того, гражданам РФ не рекомендуется участвовать в зарубежных благотворительных акциях в помощь болеющим COVID-19, так как вернуть средства, которые заполучили мошенники из другой страны, будет крайне сложно. Роспотребнадзор советует по всем вопросам, связанным с пандемией коронавируса, консультироваться с официальными сайтами Минздрава РФ, Роспотребнадзора, Всемирной организации здравоохранения, ресурсами правительства и порталом госуслуг.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники в 2020 году научились новому трюку с банковскими картами. Они крадут данные владельцев карт и создают их дубликаты. Как правило, аферисты пользуются слитыми в Сеть базами данных, но лучше всего для них, если человек сам даст им нужную информацию.