Роспотребнадзор предупредил о риске заболеть опасной лихорадкой Эпидемиолог Пшеничная не исключила риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России

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В Россию может прийти лихорадка Западного Нила из-за фиксирующихся в регионах комарах-переносчиков, такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА Новости. По ее словам, единственной частью страны, где вероятность заражения будет ниже — отдельные районы Севера.

Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера), — сказала Пшеничная.

Эпидемиолог добавила, что вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температуре южных регионов России, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство субъектов страны. Тем не менее, с учетом эпидемиологической обстановки в соседних государствах риск распространения заболевания небольшой, отметила Пшеничная.

Она добавила, что в 2020 году в России обнаружили 10 случаев инфицирования лихорадкой Западного Нила, а в 2021 году — 76. В период с января по июнь 2022 года не было зафиксировано ни одного пациента с таким диагнозом, сказала эпидемиолог.

Ранее перенесшая лихорадку Западного Нила москвичка в беседе с NEWS.ru рассказала о симптомах заболевания. По ее словам, сначала появились сильная слабость и головная боль, как при тепловом ударе, затем — изнуряющая тошнота. Затем у нее поднялась температура, а через несколько дней отнялись ноги.