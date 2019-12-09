В Роспотребнадзоре рассказали о мошеннических действиях с ФГУП «Почтой России».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила о необходимости обращаться в территориальные органы в случае сомнений в правильности полученных требований об уплате административных штрафов. Об этом
Такое предупреждение связано с тем, что граждане и юрлица получают постановления о назначении административного наказания посредством ФГУП «Почта России». Также представители ведомства отмечают, что в таком постановлении должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбирать рыбные консервы. Также ведомство рекомендовало людям старшего поколения ограничить потребление калорий.
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