https://static.news.ru/photo/e1034a62-1a90-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре рассказали о мошеннических действиях с ФГУП «Почтой России».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила о необходимости обращаться в территориальные органы в случае сомнений в правильности полученных требований об уплате административных штрафов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое предупреждение связано с тем, что граждане и юрлица получают постановления о назначении административного наказания посредством ФГУП «Почта России». Также представители ведомства отмечают, что в таком постановлении должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбирать рыбные консервы. Также ведомство рекомендовало людям старшего поколения ограничить потребление калорий.