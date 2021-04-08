Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/73dd0c92-9862-11eb-baf7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян может ждать более активное распространения коронавируса к осени, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К осени будет подъем, но не надо ждать осени (чтобы привиться от коронавируса. — NEWS.ru), надо прививаться сегодня, — сказала она.

По её словам, чтобы избежать этого, необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры.

У нас не будет третьей волны, <...> если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты, и максимально сторониться всех мест массового скопления, — добавила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Она отметила, что к осени власти хотели бы достичь показателя по вакцинации в 60%. По её словам, Россия располагает такими возможностями. Однако сейчас граждане прививаются не так активно, как хотелось бы.

По последним данным, сейчас в России хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привиты немногим больше 5% населения.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что масочный офисах можно отменить, если все сотрудники переболели коронавирусом. Также это можно сделать при условии вакцинации всех сотрудников.

Однако, добавил Покровский, всё будет зависеть ещё и от общей эпидемиологической ситуации. Несмотря на это офисы как закрытые помещения являются источником самого высокого заражения коронавирусом. Поэтому важно на работе носить маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, писал NEWS.ru.