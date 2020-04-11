Роспотребнадзор предписал приостановить работу организаций в Москве

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Реаниматолог из Москвы Ирина Ильенко, которая работает в ГКБ № 15 им. Филатова, рассказала о пациентах с коронавирусом. По её словам, болезнь настолько коварна, что может до последнего не давать о себе знать. Поначалу всё идёт как при обычной ОРВИ, но потом становится ясно, что заболевший уже на грани жизни и смерти.

Медик привела пример с одной из пациенток 50–60 лет, которая поначалу не проявляла сильных жалоб. По рентгену — небольшая пневмония, не критично. <...> Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально...