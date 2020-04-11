Роспотребнадзор предписал приостановить работу организаций в Москве

Роспотребнадзор ввёл в Москве дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Согласно постановлению ведомства, до 19 апреля городские организации должны ограничить или полностью приостановить свою деятельность.
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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл ряд новых ограничений в городе. Например, с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим, писал NEWS.ru.
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