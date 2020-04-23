Роспотребнадзор посоветовал выбирать онлайн-оплату при доставке еды на дом

https://static.news.ru/photo/cff7ba2c-860c-11ea-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом на период пандемии коронавируса.

В ведомстве советуют при заказе еды во время самоизоляции оплачивать товар на сайте и заказывать бесконтактную доставку. При оплате через мобильный терминал рекомендуют использовать перчатки.

Также при вручении заказа курьер должен оставить его у двери, а сам отойти на 1,5 м и сообщить о доставке по телефону. При этом курьеры должны надевать медицинскую маску, перчатки, пользоваться антисептиком для рук и меть при себе личную медицинскую книжку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в московские суды поступили иски против «Макдоналдса» и компании «Сити Ресторанс», являющейся франчайзинговым партнёром брендов KFC, El Patio и «Планета суши». Сети общепита обвинили в нарушении режима повышенной готовности, объявленного в столице из-за вспышки коронавируса.