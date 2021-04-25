Роспотребнадзор посоветовал провести майские праздники на природе

Россиянам во время майских выходных лучше всего отправиться за город или на дачу, чтобы избежать больших компаний. Такую рекомендацию дали в Роспотребнадзоре, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отметили, что отдых на природе, «прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования».
В ведомстве также
Если вы всё же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ведомства Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число.
Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.