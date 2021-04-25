Роспотребнадзор посоветовал провести майские праздники на природе

https://static.news.ru/photo/b138e382-a67b-11eb-8e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам во время майских выходных лучше всего отправиться за город или на дачу, чтобы избежать больших компаний. Такую рекомендацию дали в Роспотребнадзоре, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что отдых на природе, «прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования».

В ведомстве также напомнили , что массовое скопление людей вне помещений крайне нежелательно и потенциально опасно. Риск инфицирования также увеличивается, если злоупотреблять визитами в гости, поэтому важно ограничить контакты.

Если вы всё же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ведомства Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.