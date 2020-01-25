https://static.news.ru/photo/11f50e58-3f44-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

Роспотребнадзор в связи со вспышкой в Китае нового типа коронавируса дал поручение своим территориальным органам консультировать туристов и помогать им в случае нарушения их прав.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве также напомнили, что сообщение Ростуризма о возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия, является основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной суммы.

Ростуризм опубликовал предостережение 24 января. Ведомство настоятельно рекомендует туристам избегать поездок в Китай из-за эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.

Ранее «Аэрофлот» предложил пассажирам сдать авиабилеты на рейсы в Китай, запланированные в период с 24 января по 7 февраля. При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что пока только один турист отказался от поездки в КНР из-за возникшей там эпидемии.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

По данным на утро 25 января, число инфицированных достигло 1330 человек. Вирус уже унёс жизни 41 пациента. Среди погибших и заведующий отделением оториноларингологии больницы китайской и европейской медицины в Ухани Лян Удун. Ему было 62 года.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, писал NEWS.ru.