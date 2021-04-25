Роспотребнадзор: порог заболеваемости ОРВИ превышен в 9 регионах России

https://static.news.ru/photo/69ac177c-851c-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в девяти российских субъектах.

В Российской Федерации на 16-ой неделе 2021 года недельный порог заболеваемости ОРВИ по совокупному населению превышен в девяти субъектах, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В одном из регионов сложная ситуация с гриппом у детей до двух лет. Там превышен недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ещё в трёх субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. В возрастной группе 7–14 лет нарушения нормы наблюдаются в двух субъектах. А среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 19 субъектах России.

Среди вирусов помимо гриппа циркулируют парагрипп, РС-вирусы и другие вирусы негриппозной этиологии. В редких случаях медики фиксируют заражение вирусов гриппа В, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее NEWS.ru писал, что аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации являются мифом, а побочные реакции после неё не сравнятся с последствиями от перенесённого заболевания. Об этом заявил директор ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ имени Семашко» Андрей Явися.