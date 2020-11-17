Роспотребнадзор: порог заболеваемости ОРВИ превышен в 43 регионах

https://static.news.ru/photo/35929832-2894-11eb-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Превышение эпидемических порогов по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксировано в 43 российских регионах.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, — уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом в пресс-службе отметили, что ситуация находится на контроле ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в РФ продолжается вакцинация населения против гриппа. Согласно последним данным, прививку поставили свыше 60 млн граждан, что составляет 41,2% от численности населения.

Кроме гриппа и ОРВИ в настоящее время активно распространяется коронавирус. В связи с этим специалисты призывают носить маски и перчатки, а также тщательно мыть руки с мылом, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что проветривать квартиру необходимо два-три раза в день или чаще, если позволяет погода, а также после визитов коммунальщиков или сотрудников служб доставки. Эксперт отметил, что проветривание — одна из простейших, но эффективных мер профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ.