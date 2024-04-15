Роспотребнадзор порекомендовал, как выбирать хорошую клубнику Роспотребнадзор: хорошая клубника не должна быть мокрой

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Чтобы выбрать хорошую клубнику, нужно тщательно ее осмотреть, например, она не должна быть мокрой, поскольку это говорит о гниении ягоды, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По данным ведомства, таким образом можно обезопасить себя от протухших ягод.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить, — объяснили специалисты.

В Роспотребнадзоре отметили, что свежая клубника будет однородной текстуры и окраса, это касается и листиков ягоды. Кроме того, она должна поблескивать. Также у свежей клубники очень сочный аромат.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут стать отличной заменой свежим продуктам, так как они сохраняют клетчатку и витамины. Она также рекомендовала использовать зерновые каши на завтрак, такие как геркулес, греча или амарант.

Другой диетолог, Ольга Редина, поделилась, что нужно включить в рацион богатые антиоксидантами продукты: ягоды, фрукты, орехи, темный шоколад, зеленый чай и некрахмалистые овощи, чтобы замедлить процесс старения организма. Специалист уточнила, что антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, негативно влияющими на клетки.